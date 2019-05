Abstimmen: Würden Sie Ihre Organe spenden?

Sagen Sie uns Ihre Meinung

Die Initiative Organspende Rheinland-Pfalz startet am 1. Juni die Aufklärungskampagne #7LEBEN. Ziel der Aktion ist es, besonders junge Menschen für das Thema zu sensibilisieren. Wie stehen Sie zu diesem kontroversen Thema, würden Sie Ihre Organe freiwillig spenden?

Das Thema Organspende ist in den vergangenen Jahren immer stärker in den Fokus gerückt. Eine einheitliche Regelung, was mit unseren Organen nach dem Tod passiert, gibt es aber weiterhin nicht.