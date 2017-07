Klage der Deutschen Umwelthilfe Trägt Stuttgart den Diesel-Motor zu Grabe?

Andere Verfahren, etwa in Köln, Bonn, Aachen, Essen oder Frankfurt am Main laufen noch. Ein Urteil aus der Autostadt Stuttgart wird man dort ganz bestimmt mit Interesse zur Kenntnis nehmen. Und: Das Verfahren am Stuttgarter Verwaltungsgericht fällt derzeit in eine besondere politische "Großwetterlage": Anfang August findet in Berlin der "Diesel-Gipfel" statt, bei dem es um die Frage "Fahrverbote oder Nachrüstungen" gehen soll, also genau um den Punkt, den das Gericht in den Mittelpunkt seiner Erwägungen stellen dürfte. Der Stuttgarter Richterspruch dürfte dann auch auf dem Gipfel kontrovers diskutiert werden.