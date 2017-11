So denkt Deutschland über Fahrverbote

62 Prozent aller Befragten halten befristete Fahrverbote für richtig, „wenn bestimmte Abgasgrenzwerte in der Luft überschritten werden“. Selbst Personen, die in der Umfrage angaben, durch Abgase „weniger stark“ oder „gar nicht“ persönlich gesundheitlich belastet zu sein, sagten zu 60 Prozent, dass solche Fahrverbote richtig sind. In Großstädten sprachen sich 66 Prozent der Befragten für Fahrverbote aus.