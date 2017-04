An Ostern und Weihnachten gehen wir brav in die Kirche - und im Rest des Jahres? Für viele beschränkt sich der Kirchgang nur noch auf die Feiertage. Ist unser Glaube nur noch Nebensache? Das wollen wir mit unserem "Glaub-O-Mat" herausfinden. Wir fragen die Rheinland-Pfälzer welche Bedeutung der Glaube in ihrem Alltag hat und wie gut sie sich in Glaubensfragen auskennen.