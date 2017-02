Gefährlicher Selbstschutz Immer mehr Rheinland-Pfälzer kaufen Gaspistolen und Reizgas

Terroranschläge und sexuelle Übergriffe bei Großveranstaltungen haben dazu geführt, dass große Teile der Bürger sich Sorgen um die eigene Sicherheit machen. Das Bedürfnis, sich selbst zu schützen, steigt. So hat sich die Zahl der kleinen Waffenscheine in den letzten 15 Monaten bundesweit nahezu verdoppelt.

Auch in Rheinland-Pfalz stieg die Zahl der kleinen Waffenscheine stark an. Von rund 14.600 im Jahr 2015 auf über 23.800 im Jahr 2016. Wer einen kleinen Waffenschein besitzt, darf z.B. Schreckschusspistolen und Reizgas mit sich führen. Gerade zur Fastnachtszeit beliebte Artikel. Ingo Meinhard vom Verband Deutscher Büchsenmacher und Waffenfachhändler warnt, dass mit dem Verkauf solcher Artikel zu sorglos umgegangen wird: "Es gibt die Situation in der Karnevalszeit, dass wir beobachten dass es Drogeriemärkte gibt, die Abwehrmittel neben die Karnevalsartikel stellen." So kämen auch Kinder in den Besitz von Reizgas. Wir sind der Frage nachgegangen, wie gefährlich Schreckschusspistolen und Reizgas sind. Außerdem testet wir in einem Selbstverteidigungskurs, wie man sich auch ohne Waffen vor Angriffen wehren kann. Denn auch solche Kurse boomen derzeit.