Verkehrsrisiko Pedelec Wie E-Radler die Unfallzahlen steigen lassen

Bequem, schick und vor allem schnell: Kein Wunder, dass Pedelecs boomen. Doch bei 25 km/h braucht man einiges an Geschick, will man in allen Lagen im Sattel bleiben.

Laut einer aktuellen Studie der Unfallforschung GDV gab es in Baden-Württemberg in den letzten vier Jahren 1.592 Unfälle mit Pedelecs. So viele wie in keinem anderen Bundesland! Immer wieder sind es auch schwere Unfälle, sogar mit tödlichem Ausgang. Ein Grund dafür sind Autofahrer, die die Geschwindigkeit der elektrisierten Räder unterschätzen.