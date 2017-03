Türkische Propaganda Erdogan als "Chef" im Kino

Um das Video abspielen zu können, benötigen Sie Javascript. Bitte aktivieren Sie dies in Ihrem Browser.

Nazi-Vergleiche hin, Auftritts-Verbote her. Der türkische Staatspräsident Erdogan muss gar nicht mehr anreisen, um seine hiesigen Wähler zu erreichen. Das erledigt seine filmische Biographie mit dem Titel "Reis" – übersetzt: "Der Chef". Sie läuft derzeit in den Kinos in Originalversion mit Untertiteln. Offiziell heißt es, die Produktion sei regierungsunabhängig. Der Film zeichnet ein sehr positives, strahlendes Erdogan-Bild.