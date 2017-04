Smartphone-Junkies Eltern mit Smartphone als schlechte Vorbilder

In vielen Familien ist das Smartphone heimliches Familienoberhaupt. Das schadet den Kindern, beklagen Erzieher und Ärzte. "Kinder leiden stark darunter, wenn die Eltern ihr Interesse permanent aufs Smartphone lenken", sagt Dr. Michael Günter, Leiter der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie in Stuttgart. Die Folgen können Bindungsstörungen oder weitere emotionale Schädigungen sein.

Auch in vielen Kindertagesstätten ist das Smartphone ein Ärgernis. Das Telefon am Ohr beim Bringen des Nachwuchses? Eingewöhnungstage mit Eltern, die stundenlang nicht auf ihre Kinder achten, sondern auf ihr Handy starren? Das geht nicht, findet die Kindertagesstätte "Seepferdchen" in Ostfildern und hat ein Smartphone-Verbot für Eltern ausgesprochen. Eltern, weg vom Smartphone! In einer Fellbacher Schule gibt es einen besonderen Elternabend: Nachhilfe für Eltern in Sachen Smartphone-Nutzung.