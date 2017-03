Fahrverbot für Dieselautos Gestern noch sauber, heute verboten

Feinstaub-Alarm in Stuttgart. Ständig werden die Grenzwerte überschritten. 2018 kommt jetzt ein Fahrverbot. Es hagelt Kritik, nicht nur von Dieselfahrern.

Wirkungslose Appelle an die Autofahrer

Die Maßnahme reicht bei weitem nicht aus, sagen Anwohner und Umweltschützer. Sie fordern noch drastischere Schritte. Die Deutsche Umwelthilfe will alle Diesel in der Innenstadt verbieten – nicht nur die unter der Abgasnorm Euro 6 Norm. Nur so ließen sich die EU-Grenzwerte für Stickstoffoxide und Feinstaub einhalten. Andere bezweifeln, dass das Fahrverbot überhaupt kontrolliert werden kann und mutmaßen, dass viele trotzdem weiter fahren.