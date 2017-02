Die neue Baden-Frage Wie regional muss ein Zug sein?

Kaum zu glauben, aber der alte Konflikt zwischen Baden und Württemberg ist noch da. Und was seit langem schwelt, entzündet sich jetzt an den Farben von Zügen.

Gestritten wird um das Aussehen der neuen Regionalzüge, die ab 2020 auch auf der Rheinschiene verkehren sollen. Schwarz-gelb sollen sie sein mit den Landeslöwen an der Seite. "Da kommt der badische Landesteil unter die Räder", schimpft Robert Mürb, Vorsitzender der Landesvereinigung Baden in Europa, die gegen die tatsächliche oder vermeintliche Benachteiligung Badens kämpft.

Man habe mit Bestürzung zur Kenntnis genommen, dass die Entscheider in Stuttgart selbst bei der Gestaltung der Züge ein zentralistisches Design anstreben, kritisiert Mürb. Er würde die Fahrt in vollen Zügen genießen, wenn die Waggons in badisch Gelb-Rot verziert werden. Doch Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) lehnt unterschiedlich farbige Züge ab. Baden-Württemberg ist ein Land und so fahren auch landeseinheitliche Züge, heißt es aus dem Ministerium.