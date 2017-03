Baumschutzsatzung Wenn die Stadt diktiert, was im Garten passiert

Eigentümer dürfen nicht immer selbst entscheiden, was in ihrem Garten passiert. Vor allem dann nicht, wenn die Stadt eine Baumschutzsatzung erlassen hat.

Martin Braun versteht die Welt nicht mehr. Er hat ein Haus mit Garten und einer schönen Linde. Das Problem: Die Wurzeln der Linde beschädigen Nachbargrundstücke. Deshalb will Braun den Baum abholzen. Doch die Stadt Villingen-Schwenningen sagt Nein. Die Linde muss erhalten bleiben. So stehe es in der Baumschutzsatzung der Stadt. Die gelte auch für private Grundstücke, wegen Natur- und Klimaschutz. Braun schäumt: "Mir gehört das Grundstück und ich darf nicht entscheiden, was mit den Bäumen darauf passiert?"