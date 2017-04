Mediennutzungsverträge für Familie und Schule Kompetenter Umgang mit Handy, Smartphone und Tablet – ganz ohne Streitereien

Es gehört heute einfach dazu: das Handy oder Smartphone. Auch wenn bei einem solchen mobilen Endgerät die meisten Funktionen sofort nach dem Einschalten zur Verfügung stehen und kinderleicht zu bedienen sind, der Zeitpunkt zum Einstieg will gut gewählt sein. Ein verantwortungsvoller, stressfreier Umgang kann geübt werden.

Natürlich steht bei der Vermittlung der für die richtige Nutzung eines Mobiltelefons erforderlichen Medienkompetenzen das Elternhaus an erster Stelle. Am besten geht es den Kindern, die sowohl zu Hause als auch in der Schule lernen, worauf es dabei ankommt. Regeln spielen dabei eine wichtige Rolle. SWR Medienstark unterstützt Sie mit konkreten Tipps und Mediennutzungsverträgen – für die Familie und für Schulklassen.