Welttag des Wassers "Kein Wasser heißt Konflikt und Flucht"

Der globale Wasserverbrauch steigt - sowohl in Ländern, die vom Klimawandel betroffen sind, als auch in Industrieländern. Die Folge sind Mangelernährung, Flucht und Konflikte.

"Kein Wasser heißt kein Essen, kein Essen heißt Instabilität, Instabilität heißt Konflikt, Konflikt heißt Flucht", sagt Philip Wagnitz, Referent für Süßwasser beim WWF Deutschland. So einfach die Kausalkette klinge, "so wahr ist sie in vielen Orten der Welt." Die Süßwasserressourcen werden laut Naturschutzorganisation WWF in Zukunft am stärksten in Gebieten beansprucht, "in denen die Bevölkerung ansteigt, die Wirtschaft boomt und der Klimawandel besonders heftig zuschlägt". Dies könne "ganze Regionen destabilisieren", warnte Wagnitz.

In Südeuropa wird überdurchschnittlich viel Wasser für die Landwirtschaft genutzt

Anlässlich des Weltwassertags warnen Menschenrechtsorganisationen und Umweltschützer vor einer globalen Wasserkrise. Bis 2030 drohe eine "gefährliche Verschärfung" der Lage, erklärte der WWF. Auch in einigen Regionen der Industrie-Nationen gilt die höchste Risikostufe. Dazu trage etwa eine zerstörerische Übernutzung des Grundwassers für den Gemüseanbau wie im südspanischen Andalusien bei. Für ein Kilogramm Tomaten würden dort im Durchschnitt 64 Liter Wasser benötigt. In Marokko seien es 98 Liter, in Süditalien sogar 115 Liter. Durch den extrem hohen Verbrauch sinke der Grundwasserspielgel und damit das Wasservorkommen in den Regionen.

Bald jedes vierte Kind ohne Zugang zu Trinkwasser

Wenn es nicht genug Wasser gibt, wird häufiger verunreinigtes Wasser genutzt. Die Menschenrechtsorganisationen Unicef und Terre des Hommes warnen, dass dies besonders für Kinder bedrohlich werden könnte: Jedes Jahr sterben laut Terre des Hommes mehr als 360.000 Kinder unter fünf Jahren allein an Durchfallerkrankungen. Durch den Zugang zu sauberem Wasser und sanitären Einrichtungen könnte das verhindert werden. "Bis 2040 werden fast 600 Millionen Kinder in Regionen mit extrem begrenzten Wasserressourcen leben," betont Unicef in einem neuen Bericht. Das sei jedes vierte Kind weltweit.

663 Millionen Menschen haben noch immer keinen Zugang zu Wasserleitungen oder sauberen Brunnen. Sie seien "darauf angewiesen, ihren Bedarf an Wasser durch Seen, Bäche oder Flüsse zu decken", so Unicef. Diese seien jedoch immer häufiger nicht nur durch Fäkalien, sondern auch durch Chemikalien und Schwermetalle verseucht.

Wasser oft verseucht mit Industrieabfällen und Schadstoffen

Wenn Wasser knapp ist, muss Abwasser aufbereitet werden, fordert die UNESCO.

Je stärker die Nachfrage nach Wasser wachse, desto höher werde die Belastung, weil die Abwässer nicht aufbereitet, sondern direkt genutzt würden. "Schadstoffe aus der Landwirtschaft, ungeklärte Industrieabfälle und Abfallprodukte der Rohstoffgewinnung haben oft schwerwiegende Folgen für die Gesundheit insbesondere von Kindern", erklärte Terre des Hommes. In Zeiten von Wassermangel wird Abwasser eine größere Rolle spielen: Laut Weltwasserbericht der UNESCO muss Abwasser künftig stärker als Quelle von Wasser-, Energie- und Rohstoffversorgung genutzt werden.