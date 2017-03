Was tun nach Erdogans Nazi-Vergleich? "Wir könnten das gelassen aushalten"

Mit seinem Nazi-Vergleich hat der türkische Präsident Erdogan das deutsch-türkische Verhältnis weiter belastet. Welchen Ausweg gibt es noch in dieser verfahrenen Situation? Dazu SWR-Korrespondent Stephan Ueberbach.

Erdogan hat bereits mehrmals in Deutschland vor Anhängern seiner Partei gesprochen

Eskalation kommt ja nicht über Nacht. Was ist im demokratischen Umgang mit der Türkei bisher schief gelaufen?

Es hat in der Tat zuletzt eine Reihe von, nennen wir es mal, Reibereien gegeben. Denken wir nur an die Armenien-Resolution des Bundestages, die in der Türkei für Empörung gesorgt hat. Denken wir an die Böhmermann-Satire oder ans Besuchsverbot für deutsche Parlamentarier auf dem Luftwaffenstützpunkt Incirlik oder denken wir an die Zeit nach dem versuchten Militärputsch, wo sich die türkische Führung ganz offensichtlich mehr Unterstützung aus Berlin erwartet hätte. Ich könnte vielleicht auch noch das jahrelange Hin und Her um den EU-Beitritt der Türkei nennen.

Also das hat alles durchaus eine Vorgeschichte, und das Problem im Moment ist die scharfe Rhetorik von der türkischen Seite, die immer härter wird. Dabei geht es vermutlich vor allem um die türkische Innenpolitik, denn Präsident Erdogan fürchtet um sein Verfassungsreferendum. Er braucht womöglich Feindbilder, um sich nach innen als starker Mann präsentieren zu können, und die Bundesregierung insgesamt ist noch auf der Suche nach einer angemessenen Reaktion.

Wann äußert sich Kanzlerin Merkel?

Wie viel Zeit hat Kanzlerin Merkel denn noch, bevor sie sich selbst äußern muss?

Zunächst mal hat sie sich ja schon eingeschaltet und mit dem türkischen Ministerpräsidenten Yildirim telefoniert. Und am Montag hat sie ihren Regierungssprecher vorgeschickt, das heißt, sie hat ihre Leute, die die Regierungslinie und auch die Kanzlerinnen-Linie nach außen vertreten. Dazu passt die Ankündigung, dass Merkel und Außenminister Gabriel mit der türkischen Führung reden werden und dass dabei Klartext gesprochen werden soll. Aber, und auch das ist deutlich aus dem Kanzleramt zu hören, es sei eben nicht Sache der Bundesregierung zu zensieren, was in Deutschland gesagt werden darf und was nicht. Dafür gebe es andere Stellen, zum Beispiel wären das die Gerichte.

In Großbritannien leben etwa 850.000 Polen, aber es ist undenkbar, dass polnische Politiker dort Wahlkampf machen dürften. Muss Deutschland seine Demokratie besser schützen?

Genau zwischen diesen beiden Punkten bewegt sich die Diskussion in Deutschland. Muss die Bundesregierung sagen, wer Demokratie bei sich zu Hause einschränkt und wer Journalisten einsperrt, wer die Opposition mundtot macht, die Todesstrafe einführen will - für den gelten dann eben unsere demokratischen Rechte auch nicht? Der darf hier nicht reden, mit allen außenpolitischen Konsequenzen, die so eine Entscheidung nach sich zieht. Oder gebietet es gerade unser demokratisches Verständnis, die Versammlungsfreiheit, die Redefreiheit, die Meinungsfreiheit besonders zu schützen, auch wenn wir nicht damit einverstanden sind, was da gesagt wird und von wem es gesagt wird? Ich denke, unsere Gesellschaft ist da gefestigt genug und wir könnten das in aller Gelassenheit aushalten. Denn mit Verboten und mit noch mehr Öl, das man ins Feuer gießt, spielt man nur den autoritären Kräften in der Türkei in die Karten.

Stephan Ueberbach im SWR-Hauptstadtstudio

Was kann denn jetzt getan werden, um mit der türkischen Regierung im Gespräch zu bleiben? Denn nur so kann ja auch etwas für den inhaftierten Journalisten Yücel erreicht werden.