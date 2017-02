Was bringen Trump, Brexit und 2017? Deutsche Firmen ohne "German Angst"

Der Brexit und Trumps Wirtschaftspolitik könnten Knieschlottern bei deutschen Unternehmern auslösen. Doch die meisten Firmen lässt das relativ kalt: Laut einer Umfrage zeigen sie sich unerschrocken.

Deutsche Firmen sehen optimistisch ins neue Jahr - trotz Brexit und Trump

Die meisten Unternehmen in Deutschland blicken optimistisch ins Jahr 2017. Das geht aus der neuen Umfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK) hervor, die in Berlin vorgestellt wurde. Demnach bewegt sich die Geschäftslage der 27.000 befragten Firmen auf Rekordniveau. In allen Wirtschaftbereichen ist die Stimmung besser als noch im Herbst erwartet.

Deutsche Auftragsbücher gut gefüllt

Die Unternehmer trotzen den Horror-Szenarien, die angesichts von Brexit und Donald Trump seit Wochen kursieren. DIHK-Chef Martin Wansleben stellt daher klar: "Großbritannien ist noch nicht aus der EU ausgetreten und die Grenzen in den USA sind auch noch nicht zu." Bisher geht es nach seiner Einschätzung um Risiken, die eintreten können, aber nicht müssen.

Also kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken, denn die Auftragsbücher deutscher Firmen sind prall gefüllt. Die Aussichten für dieses Jahr sind also ziemlich gut - dennoch blickt immerhin jeder fünfte Industriebetrieb sorgenvoll auf die USA: Es werden zum Beispiel Strafzölle befürchtet.

Deutsche Unternehmer untertreiben gerne

DIHK Chef Martin Wansleben freut sich über anhaltendes Wirtschaftswachstum

Hinzu kommt: Unternehmer in Deutschland halten den Ball generell wohl lieber flach: Bloß kein Überschwang beim Blick in die Zukunft. Erwartungen würden lieber gedämpft, meint der DIHK-Chef: "Und dann sagen sie: Huch, die Lage ist ja besser als wir erwartet haben." Auch im vergangenen Herbst hielt sich der Optimismus in Grenzen.

Aufgrund der neuen Umfrage-Ergebnisse hebt der Deutsche Industrie- und Handelskammertag jetzt seine Wachstumsprognose an, nämlich von 1,2 auf 1,6 Prozent. Viele Firmen wollen auch dieses Jahr Mitarbeiter einstellen. Erwartet werde ein Plus von 350.000 Stellen, schwärmt Wansleben: "Damit geht der Aufbau bereits ins zwölfte Jahr. Das ist absolut sensationell."

Bauwirtschaft und Industrie sind vorne dabei

Laut der Umfrage brummt es vor allem in der Bauwirtschaft und in der Industrie. Aber auch in anderen Branchen wollen Firmen mehr investieren. Die Exporte werden 2017 wohl ebenfalls zulegen. Damit werde der Aufschwung weiter anhalten, prognostiziert DIHK-Konjunkturexperte Dirk Schlotböller: "Es ist zwar kein besonders dynamischer Aufschwung, wie wir ihn 2006, 2007 oder 2010 und 2011 hatten, aber einer, der schon bemerkenswert lange dauert." Es ist das vierte Jahr in Folge.

Als größte Gefahr, dass es damit bald vorbei sein könnte, sehen die Unternehmen in Deutschland aber nicht US-Präsident Trump, den Ausstieg Großbritanniens aus der Europäischen Union oder steigende Ölpreise, sondern: den Fachkräftemangel.