Am Dienstag beginnen die Warnstreiks im Öffentlichen Dienst in Baden-Württemberg. In Rheinland-Pfalz und im Saarland sind für Mittwoch Warnstreiks geplant. Die Gewerkschaft Verdi fordert im aktuellen Tarifkonflikt sechs Prozent mehr Geld für die Beschäftigten. Die Arbeitgeber halten das für zu hoch.