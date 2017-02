Türkischer Wahlkampf in Deutschland? So würde ein Auftritt Erdogans verhindert

Möglicherweise will Präsident Erdogan vor dem Referendum in der Türkei zu einem Wahlkampf-Auftritt nach Deutschland kommen. Manche Politiker wollen das verhindern. Aber das wäre nicht so einfach.

Erdogan hat bereits mehrmals in Deutschland vor Anhängern seiner Partei gesprochen

Am vergangenen Samstag trat der türkische Ministerpräsident Binali Yildirim in der Oberhausener Sportarena vor Zehntausenden Anhängern auf. Noch ist nicht bestätigt, ob auch Präsident Recep Tayyip Erdogan vor Landsleuten in Deutschland die Werbetrommel für die von ihm angestrebte Verfassungsreform rühren will.

Bereits 2008 und 2014 hatte Erdogan in Köln vor Tausenden begeisterten Anhängern Wahlkampf gemacht. Schon damals gab es Kritik, und das ist auch jetzt wieder so nach dem umstrittenen Auftritt von Ministerpräsident Yildirim in Oberhausen. Die Frage liegt auf der Hand: Dürfen ausländische Regierungsvertreter hierzulande so einfach Wahlkampf machen für eine Verfassungsreform, die demokratische Rechte einschränkt, und für die Todesstrafe?

Yildirims Auftritt in Oberhausen war rechtlich nicht zu verhindern

Im Falle Yildirims sah die nordrhein-westfälische Landesregierung keine rechtliche Möglichkeit, etwas gegen seinen Auftritt zu unternehmen, weil der türkische Politiker als Privatmann da war und die Halle von einem privaten Unternehmen gemietet hatte.

Ein Aspekt: die Gefahrenlage bei einer Veranstaltung

Noch ist unbestätigt, dass Erdogan zum Wahlkampf nach Deutschland kommen will

So ist in der Tat die Rechtslage: Die zuständige Versammlungsbehörde hätte nur dann etwas unternehmen können, wenn eine sogenannte nicht beherrschbare Gefährdungslage gedroht hätte. Nur bei tatsächlichen Gefahren, die von Versammlungen ausgehen, greift das Versammlungsrecht. Schon vor einer Veranstaltung muss damit gerechnet werden, dass Ausschreitungen drohen. Nur dann kann man Auflagen machen oder die Versammlung im Ernstfall sogar verbieten.

Falls Erdogan kommt, wird er taktisch klug vorgehen

Die Türken entscheiden am 16. April über die Einführung eines Präsidialsystem, das Erdogan deutlich mehr Macht verleihen würde. Abstimmen dürfen auch die rund 1,4 Millionen Türken, die in Deutschland leben.

Erdogan wird bei einem geplanten Besuch vermutlich auf die gleiche Karte setzen wie sein Ministerpräsident. Er wird sagen: Ich bin nur als Privatmann hier. Dann profitiert er davon, dass eine Kundgebung seiner Anhänger von der Versammlungsfreiheit geschützt ist. So kann er ohne Weiteres für ein "Ja" beim anstehenden Verfassungsreferendum werben.

Nur falls er zur Gewalt gegen Oppositionelle aufruft, könnte die Polizei einschreiten. Das wird er aber aus taktischen Gründen kaum machen.

Unterschiedliche Rechtslage: Besuch als Privatmann oder als Politiker?

Es macht einen Unterschied, ob Erdogan privat oder als Staatsmann nach Deutschland kommt

Wenn Erdogan offiziell als Staatschef der Türkei nach Deutschland kommen sollte, ist das mit der Versammlungsfreiheit anders. Im Grundsatz gilt: Ausländische Regierungsmitglieder, die nach Deutschland kommen und hier öffentlich über ihre Politik sprechen wollen, können sich dabei nicht auf Grundrechte wie die Versammlungsfreiheit berufen.

Deshalb durfte im vergangenen Jahr verboten werden, dass der Staatspräsident bei einer Kölner Demo per Video zugeschaltet wird. Das hatte das Oberste Verwaltungsgericht in Nordrhein-Westfalen so entschieden, und das Bundesverfassungsgericht hatte das Verbot bestätigt.

Das kann die Bundesregierung tun

Um Erdogans Werbefeldzug für seine autoritäre Politik stoppen zu können, bleibt der Bundesregierung nur eine Möglichkeit. Sie müsste sagen: Wir nehmen es Erdogan nicht ab, dass er privat nach Deutschland kommt. Er redet als Staatschef über Politik und das wollen wir nicht dulden.

Die Bundesregierung müsste also offiziell erklären, dass sie durch eine Erdogan-Wahlkampfrede die staatliche Souveränität gefährdet sieht und die Einreise von Erdogan unterbinden. Das wäre aber eine schwerwiegende außenpolitische Maßnahme, immerhin gegen einen NATO-Partner. Einen solchen Konflikt mit der Türkei wird die Bundesregierung wohl nicht riskieren. Der Flüchtlingsdeal und die Zusammenarbeit beim Thema Syrien stehen bei den deutsch-türkischen Beziehungen derzeit im Vordergrund.