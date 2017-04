Wahlbeobachter stellen Mängel fest "Was ist an den Urnen passiert?"

Internationale Wahlbeobachter und Mitglieder der Opposition werfen den türkischen Behörden Unregelmäßigkeiten beim Referendum vor. Die weisen die Vorwürfe zurück - es sei "alles korrekt, alles in Ordnung".

Reinhard Baumgarten, SWR-Hörfunkkorrespondent in Istanbul.

Der Einsatz ungestempelter Wahlzettel widerspreche dem Gesetz. Diese Feststellung hat eine Beobachtergruppe der OSZE am Montag in Ankara getroffen. Ähnlich haben sich auch Vertreter des Europarats geäußert, in dem die Türkei Mitglied ist. Insgesamt waren am Sonntag 63 internationale Wahlbeobachter unterwegs.

"Diese Stimmen werden anerkannt"

Die türkischen Behörden weisen den Vorwurf der Opposition zurück, bei der Volksabstimmung seien bis zu zweieinhalb Millionen illegale Wahlzettel verwendet worden: "Echte Stimmzettel, echte Wähler, eine unverfälschte Stimmabgabe - diese Stimmen werden anerkannt", stellte Sadi Güven klar. Der Vorsitzende des Hohen Wahlrats sagte, die Nachlässigkeit oder der Vorsatz einiger Wahlbeauftragter sollten nicht das Recht der Bürger auf Stimmabgabe einschränken. Deshalb seien die Wahlzettel zugelassen worden. "Wir haben das getan, bevor auch nur eine einzige Stimme in den Computer eingespeist wurde. Es wäre nicht richtig, eine böse Absicht dahinter zu vermuten."

Kein Zutritt für oppositionelle Wahlbeobachter?

Ziya Pir, Abgeordneter der kurdischen Partei HDP.

Die oppositionelle republikanische Volkspartei CHP vermutet aber böse Absicht dahinter und sie fordert, die Stimmen teilweise neu auszuzählen. Davon wollen der Hohe Wahlrat und die türkische Führung nichts wissen - alles korrekt, alles in Ordnung. Dem widerspricht der HDP-Abgeordnete Ziya Pir im Gespräch mit dem ARD Hörfunk. Vielen Wahlbeobachtern der Opposition sei zeitweise der Zutritt zu den Wahllokalen verwehrt worden: "Ich war selbst dabei, als sie das machen wollten. Ich konnte ein, zwei Fälle selber verhindern, weil das unrechtmäßig ist. Aber es sind viele für Stunden von den Urnen weggeschafft worden und was ist in diesen ein, zwei, drei Stunden an den Urnen passiert, als nur AKP-Leute da waren? Das wissen wir nicht."

"Wen will man wo verklagen? Das ist alles AKP-Regime"

Die pro-kurdische HDP erwägt nun eine Klage vor dem Europäischen Gerichtshof. In der Türkei, so Ziya Pir, seien die Aussichten auf Erfolg bei einer Klage minimal: "Ich meine, wer ist hier Staatsanwalt, wer ist Richter - wen will man wo verklagen? Das ist alles AKP-Regime - die Richter sind AKP-Leute, die, die das Ganze prüfen, sind AKP-Leute - wo will man Protest einlegen?"

Im Laufe des Abends kam es in größeren Städten zu Protestkundgebungen. Alleine in Istanbul waren nach Berichten von Reportern mehrere tausend Menschen auf der Straße. Sie schlugen als Zeichen des Protests auf Töpfe. Unterdessen hat sich Präsident Erdogan mit den unabhängigen Wahlbeobachtern angelegt. Er behauptet, sie seien voreingenommen gewesen.