Votum der Türken in Deutschland "Ein Riss durch die türkische Community"

Seit Montag können in Deutschland lebende Türken über das Verfassungsreferendum in der Türkei abstimmen. Spaltet Erdogan mit seinen Plänen die Türken in Deutschland?

Die Türken in Deutschland leben in einem freiheitlich geprägten Umfeld. Wieso stimmen trotzdem auch hier so viele für diese Verfassungsänderung, die doch die Freiheit in der Türkei beschneiden wird?