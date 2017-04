Vor dem AfD-Parteitag in Köln Misstrauen und Missgunst im AfD-Vorstand

AfD-Chefin Frauke Petry will im Wahlkampf nicht als Spitzenkandidatin antrete. Die politischen Ränkespiele im Vorstand sind im vollen Gang - bereits vor dem Bundesparteitag am Wochenende in Köln.

So bunt wie die Truppe, so unklar die Machtverhältnisse im AfD-Bundesvorstand. Der Umgang dort wird offenbar von Misstrauen und Missgunst geprägt. So beklagt Petry, ihr werde unterstellt, dass sie unbedingt Spitzenkandidatin werden wollte.

In einer Videobotschaft sagte sie, dass sie sich als einzige aus dem Bundesvorstand seit einem Jahr zu diesem Thema nicht äußere, während knapp die Hälfte der Kollegen seit dem Stuttgarter Parteitag ständig darüber in der Öffentlichkeit diskutiere. Das Vorgehen zerstöre Vertrauen und beschädige die Personen, so Petrys Vorwurf in der Videobotschaft. Ihre Konsequenz: sie steht für keine Form der Spitzenkandidatur bereit.