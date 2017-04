Viel Unterstützung für Le Pen im Elsass "Bereit den Tisch umzuwerfen"

In Frankreich wird ein neuer Präsident gewählt. Elf Kandidaten treten an. Gute Chancen hat die rechtsextreme Marine Le Pen, die gerade im Elsass sehr beliebt ist.

Auf der Inselgruppe Saint-Pierre und Miquelon vor der kanadischen Ostküste hat die erste Wahlrunde bereits begonnen. Wegen der Zeitverschiebung wird auch in Französisch-Guyana in Südamerika, auf den französischen Karibikinseln sowie in Französisch-Polynesien im Pazifik frühzeitig gewählt. Der Großteil der 47 Millionen Wahlberechtigten kann aber erst am Sonntag abstimmen.