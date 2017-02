Verkehrspsychologe zum Effekt des Raser-Urteils "Wir lassen uns so etwas nicht gefallen"

Das Urteil gegen die Ku'damm-Raser sendet ein wichtiges Signal in die Gesellschaft. Warum es viel junge Autofahrer aber nicht davon abhalten wird, illegal Rennen zu fahren, erklärt Verkehrspsychologe Haiko Ackermann.

Illegale Autorennen haben nur in wenigen Fällen strafrechtliche Konsequenzen.

Immer wieder beschäftigen illegale Autorennen die Gerichte, erstmals wurden in Berlin jetzt zwei Raser wegen Mordes verurteilt. Der Richter hat das damit begründet, dass die beiden Männer zwar niemanden vorsätzlich hätten töten wollen, aber mögliche tödliche Folgen billigend in Kauf genommen hätten.

Herr Ackermann, können Sie der Urteilsbegründung inhaltlich folgen?

Ja, ich kann dieser Begründung absolut folgen. Die beiden jungen Männer sind über den Ku'damm gefahren, haben elf rote Ampeln mit bis zu 160 km/h überfahren. Wer den Kudamm kennt, weiß, dass auch nachts dort Leute rumlaufen, dass es viele Querstraßen gibt, die auf den Ku'damm münden. Da kann ich das Urteil absolut nachvollziehen. Es entspricht der Lebenserfahrung, dass bei solchen Geschwindigkeiten natürlich auch tödliche Ausgänge zu erwarten sind.

Es ist das erste Mal in so einem Prozess, dass auf Mord plädiert und entsprechend verurteilt wurde. Glauben Sie, dass dieses Urteil abschreckend wirkt - ist das ein gutes Signal an die Gesellschaft?

Es ist auf jeden Fall ein Signal in die Gesellschaft. Es macht deutlich, dass wir uns so etwas nicht gefallen lassen. Und insofern denke ich, dass es einige abschrecken wird. Viele Raser werden aber davon ausgehen, dass sie selber so gut Auto fahren können, dass keinerlei Gefährdung von ihnen ausgeht.

Ist diese Selbstüberschätzung Teil des Täterprofils?

Ja. Die Täter sind junge Leute zwischen 18 und 28, die so sehr davon überzeugt sind, dass sie gut Auto fahren können, dass sie solche Gefahrensituationen wie die, die wir hier vorliegen haben, völlig ausblenden. Das wird auch weiterhin der Fall sein.

Was könnte oder müsste denn passieren, damit solche jungen Raser erst gar nicht straffällig werden?

Das ist eine schwierige Frage. Man sieht es den Leuten nicht an, ob sie Raser werden oder nicht. Und in den Fahrschulen wird schon defensives Fahren gelehrt. Es gibt das begleitete Fahren mit siebzehneinhalb, was eine gute Einrichtung ist. Ich würde aber letztendlich dafür plädieren, dass Leute in der Probezeit durchaus auch eine PS-Begrenzung erfahren müssten, was Pkw betrifft. Das gibt es bereits bei Motorrädern. Und das würde ausschließen, dass junge Leute mit solch dicken motorisierten Fahrzeugen durch die Gegend fahren.

Es gibt einen Beschluss des Bundesrats, Teilnehmer illegaler Autorennen härter zu bestrafen. Das Bundesverkehrsministerium sagt, die Gesetzeslage sei ausreichend. Sehen Sie das auch so, oder wären Sie, wie der Bundesrat, für eine Verschärfung?

Es gibt aktuell den Tatbestand der gefährlichen Körperverletzung, der Nötigung und des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Aber dennoch ist das ein zweischneidiges Schwert, denn der Bevölkerung wird quasi mitgeteilt, dass die Teilnahme an einem illegalen Straßenrennen zur Zeit eine Ordnungswidrigkeit ist. Ich plädiere absolut dafür, dass die Strafen erhöht werden, auch wenn das nicht unbedingt dazu führt, dass die Deliktfrequenz absinkt. Aber es muss trotzdem ein eindeutiges Signal gesendet werden.