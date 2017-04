Türkei-Referendum in Deutschland Höhere Wahlbeteiligung als bei Parlamentswahl

Türkei-Referendum in Deutschland

Was wird aus der türkischen Demokratie? Diese Frage treibt auch viele Deutschtürken um. Dementsprechend hoch war ihre Wahlbeteiligung beim Referendum über die Verfassungsänderung.

Bundesweit haben fast 700.000 Deutschtürken über die umstrittene Verfassungsänderung in ihrer Heimat abgestimmt. Das hat die Wahlkommission in Ankara mitgeteilt. Damit lag die Wahlbeteiligung bei fast 50 Prozent und war damit höher als bei der Parlamentswahl 2015.

Nach türkischen Angaben lag die Wahlbeteiligung in Karlsruhe bei 43,94 Prozent, in Stuttgart bei 54,11 Prozent und in Mainz bei 50,37 Prozent.