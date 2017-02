"Toni Erdmann" | Kurz vor den Oscars Interview mit Regisseurin Maren Ade

Der deutsche Spielfilm "Toni Erdmann" ist in der Kategorie bester nicht-englischsprachiger Film für den Oscar nominiert. ARD-Korrespondent Wolfgang Stuflesser hat Regisseurin Maren Ade in Los Angeles getroffen.

Der Zeitplan für die Oscar-Nominierten ist in den Tagen vor der großen Verleihung eng getaktet: Pressekonferenzen, Branchentreffen, Networking von früh bis spät. Aber Maren Ade geht mit dem Terminstress offenbar gelassen um. Auf die Frage, wie sie das alles wahrnimmt, sagt sie: "Schön! Die machen das auch wirklich so nett, jetzt kriegt man gleich diese Nominierten-Urkunde."

Allein die Nominierung ist schon ein Erfolg

Insgesamt 89 Länder haben einen Film ins Rennen um den Auslands-Oscar geschickt. "Toni Erdmann" hat es nun unter die fünf Nominierten geschafft - schon das ist natürlich ein Erfolg. Zwischen den Regisseuren aus Australien, Dänemark, Deutschland, Iran und Schweden gebe es kein Konkurrenzgefühl, sagte die in Karlsruhe geborene Regisseurin:

“Konkurrenzgefühl gibt es gar nicht! Ich finde wirklich interessant, dass es unter den Regisseuren so wenig darum geht. Denn die größte Aufgabe war ja, einen guten Film zu machen. Und die Filme sind auch so unterschiedlich, man kann die so schwer vergleichen."

US-Medien sind begeistert von "Toni Erdmann"

Es ist fast ein bisschen schade, dass Maren Ade erst Donnerstagabend in Los Angeles angekommen ist. Mit ihrer sympathischen, unprätentiösen Art hätte sie vermutlich die Academy-Mitglieder, die über den Oscar abstimmen, reihenweise überzeugt. Zumindest die, die nicht ohnehin von ihrem Film begeistert waren. "Toni Erdmann" kam hervorragend an bei den amerikanischen Filmkritikern. Die "New York Times" pries den Film augenzwinkernd als "die bei weitem lustigste knapp dreistündige deutsche Komödie, die Sie jemals sehen werden". Und der "Hollywood Reporter" nannte ihn "einfach schön, so bewegend wie unerwartet witzig".

Remake mit Jack Nicholson geplant

Vor zwei Wochen gab es die Nachricht, dass das Hollywood-Studio Paramount ein amerikanisches Remake von "Toni Erdmann" plant, mit Jack Nicholson und Kristen Wiig als Vater und Tochter. Die Meldung ging natürlich auch an Maren Ade nicht vorbei.

"Das Remake, ja! Beim Drehen hab ich schon immer Witze gemacht, wenn was nicht ideal war. Da hab ich gesagt: Ach, ist doch egal, das wird dann besser im Remake gemacht, jetzt muss gar nicht alles stimmen. Ich finde schon, dass die Geschichte irgendwie einen universellen Kern hat und sich für ein Remake eignet."

Wird die Academy ein politisches Zeichen setzen?

Lange galt "Toni Erdmann" als klarer Favorit für den Oscar. Doch dann bekam der Film "The Salesman" des iranischen Regisseurs Asghar Farhadi besondere Aufmerksamkeit. Farhadi war von Präsident Trumps Einreiseverbot für Bürger aus sieben vorwiegend muslimischen Ländern betroffen. Inzwischen könnte Farhadi wieder in die USA reisen, will dies aber bewusst nicht tun. Und nun sagen Beobachter: Wenn die Academy ein politisches Zeichen setzen will, dürfte der Oscar nach Iran gehen.

Marion Ade: "Erst mal muss ich sagen, dass ich Asghar Farhadi für einen ganz tollen Filmemacher halte. Und im allerersten Moment hab ich auch gedacht: Eigentlich kann jetzt keiner mehr von uns zu den Oscars fahren, weil es eigentlich egal ist, welche Länder oder welche Religionen Trump ausschließen will. Ich hab dann aber auch gemerkt, dass ich es gut oder interessant fand, auch das Amerika zu treffen, das ich vorher getroffen hab und das ich mag und schätze. Und dass es vielleicht wichtiger ist, da zu sein, um darüber zu reden."

"Dankesreden sind immer relativ ähnlich"

Vielleicht liegt es daran - der Gedanke an eine mögliche Dankesrede vor hunderten Millionen Fernsehzuschauern scheint Maren Ade kaum zu schrecken.

"Ich hab schon einige vorbereitet, manche braucht man, manche brauchte man nicht. Aber ehrlich gesagt: Es ist ja auch immer relativ ähnlich: Die Leute bleiben gleich, es hat ja jetzt nicht der Produzent gewechselt oder so - insofern: Ich muss mich jetzt eigentlich nicht viel vorbereiten."