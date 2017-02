SWR-Verantwortliche zur "Tatort"-Absage von Harald Schmidt Ohne Schmidt stirbt die Figur

Er hätte als Kriminaloberrat Schöllhammer im Schwarzwald ermitteln sollen. Nun muss der "Tatort" auf TV-Entertainer Harald Schmidt verzichten. Was bedeutet das für die Produktion?

So sah das Team ursprünglich aus, v.l.n.r.: Hans-Jochen Wagner, Eva Löbau und Harald Schmidt.

Was ist passiert? Warum kann Harald Schmidt nicht?

Was passiert mit der Rolle Schöllhammer jetzt?

Der Autor Bernd Lange und der Regisseur Robert Thalheim sitzen gerade mit unserer Redaktion zusammen und erfinden eine neue Figur, denn Gernot Schöllhammer wird es so nicht mehr geben.

Schöllhammer hatte schon auch deutlich andere Eigenschaften als man sie "Dirty Harry" zuschreibt. Dennoch haben wir immer an Harald Schmidt gedacht - er war also mit dieser Figur sehr verbunden. Für uns gibt es ganz klar nur den einen Weg: eine neue Figur zu erfinden.

Der Name Harald Schmidt hat schon vorab für viele Schlagzeilen gesorgt. Was bedeutet so ein Ausfall für die Produktion?