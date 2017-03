SWR-Recherche Deutlich mehr Reichsbürger in BW als bekannt

Deutlich mehr Reichsbürger in BW als bekannt

Nach SWR-Recherchen gibt es in Baden-Württemberg über 1.000 so genannte Reichsbürger. Das sind deutlich mehr als bislang bekannt. Zudem haben sie fünfmal häufiger Waffenbesitzkarten als der Durchschnitt.

In Baden-Württemberg gibt es mehr sogenannte Reichsbürger als bisher angenommen. Nach SWR-Recherchen leben im Land mehr als tausend Personen, die die Bundesrepublik als Staat ablehnen.

SWR-Recherchen zur rechten Szene in BW

Das Landeskriminalamt Baden-Württemberg hatte bisher rund 650 polizeibekannte Personen als sogenannte Reichsbürger im Land erfasst. Eine SWR-Umfrage ergab, dass den 44 Stadt-und Landkreisen in Baden-Württemberg insgesamt mehr als 1.000 Reichsbürger bekannt sind.

In der Befragung kam auch heraus, dass die Verbreitung von Waffenbesitzkarten in der Reichsbürgerszene etwa fünfmal größer ist als in der Gesamtbevölkerung. Die meisten der behördlich bekannten Reichsbürger zählt nach SWR-Informationen der Landkreis Karlsruhe: Dort leben rund 106 Reichsbürger, sechs davon haben eine Waffenerlaubnis.