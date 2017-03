Studie "Tatort Krankenhaus" Experte Lauterbach bezweifelt hohe Opferzahl

In deutschen Krankenhäusern und Pflegeheimen sterben angeblich viel mehr Patienten durch die Hände von Pflegern oder Ärzten als bisher angenommen. Das ist das Ergebnis einer Studie unter Leitung eines Professors an der Uni Herdecke. Gemeinsam mit einer Reporterin des Bayerischen Rundfunks hat er daraus ein Buch gemacht: "Tatort Krankenhaus - Wie ein kaputtes System Misshandlungen und Morde an Kranken fördert“. Seine Zahlen jedoch sind umstritten. Unter den Zweiflern, ist auch der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach.