Standpunkt zur "Ehe für alle" Mit Kindern und Schwulen ins Abseits?

Die SPD macht Druck beim Thema "Ehe für alle". Nach Medienberichten hat sie einen Gesetzentwurf zur Gleichstellung homosexueller Lebenspartnerschaften erarbeitet. Kein bloßes Wahlkampfthema, findet SWR-Redakteurin Evi Seibert.

Evi Seibert

"Was macht die SPD denn da? Mit Schwulen-, Lesben- und Kinderthemen kann man doch keinen Wahlkampf gewinnen - das ist ja wie mit dem 'Veggie Day' bei den Grünen - der direkte Weg ins Aus." So und so ähnlich wurde heute Morgen über die beiden Themen diskutiert, die die SPD grade aufs Tapet hebt - kurz vor dem Koalitionsauschuss. Und schon jetzt ist klar, dass die Union da nicht mitzieht. Unter rein wahlkampftaktischen Gesichtspunkten kommen jetzt also die Punkte, bei denen die beiden Volksparteien sich voneinander abgrenzen. Haken dran.

Darum soll's hier nämlich nicht gehen - sondern um die Reaktion auf diese Themen. Keiner findet es merkwürdig, wenn Parteien Vorschläge zu Rente, Arbeitslosengeld oder Managergehältern machen. Da käme niemand auf den Gedanken, das als "Veggie Day"-Themen zu bezeichnen. Und genau darüber sollten wir uns mal ernsthaft Gedanken machen.

Finden wir eigentlich nur noch Themen wichtig und vernünftig, die sich um Geld drehen? Ist es nicht genauso wichtig, dass wir darüber nachdenken, was wir eigentlich für eine Gesellschaft sein wollen? Wie wir miteinander im Alltag leben wollen? Jetzt und in Zukunft?

Das Thema ist weder unwichtig noch nebensächlich

Was ist denn so schlimm daran, Kinderrechte ins Grundgesetz schreiben zu wollen? Wir klagen dauernd darüber, dass zu viele Kinder in Armut aufwachsen oder gar misshandelt werden. Und dass bei uns sowieso viel zu wenig Nachwuchs auf die Welt kommt. Das Thema ist weder unwichtig noch nebensächlich. Und es betrifft ganz nebenbei bemerkt elf Millionen Kinder - plus Familie.

Das gilt auch für die "Ehe für alle". Die Mehrheit im Parlament ist dafür, alle Parteien, bis auf die Union. Fast alle Nachbarländer geben Schwulen und Lesben mehr Rechte. Belgien, Dänemark, Frankreich, Niederlande, Spanien, Schweden - ein gutes Dutzend westeuropäische Länder erlauben gleichgeschlechtlichen Paaren gemeinsam Kinder zu adoptieren. Das hat dort zu viel Diskussion und Streit geführt - aber diese Länder fanden es offenbar wichtig, sich damit zu beschäftigen. Bei uns leben mehr Homosexuelle als in anderen europäischen Ländern. Jeder 13. Deutsche gehört dazu.



Und da ist es unwichtig, über deren Rolle in unserer Gesellschaft zu reden? Was wollen wir für eine Gesellschaft sein? Wie gehen wir mit Minder- und Mehrheiten um? Was ist uns wichtig? Gut, wenn diese Debatte Teil des Wahlkampfs wird.