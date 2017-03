Spektakulärer Fossilien-Fund Vermutlich älteste Spur von Leben entdeckt

Ein Forscherteam verkündete am Mittwoch in der US-Fachzeitschrift "Nature" den Fund der bislang ältesten Mikrofossilien der Erde. Sie werteten die Fossilien als "direkten Beweis" für Leben auf unserem Planeten vor bereits rund vier Milliarden Jahren. Datiert wird der Fund aus der Hudson-Bucht bei Quebec auf 3,77 Milliarden bis 4,28 Milliarden Jahre.

Das würde die bisher ältesten Spuren von Leben auf der Erde übertreffen: Im vergangenen August waren in Grönland entdeckte Fossilien auf 3,7 Milliarden Jahre datiert und als Lebensspuren anerkannt worden. Der Autor der neuen Studie, Matthew Dodd von der Universität London, sagt, die Mikroben lebten nach seinen Erkenntnissen auf dem Meeresboden in einem Gewässer, das von einem Vulkan erwärmt wurde. Da die Proben fast so alt wie die Erde seien, die vor 4,5 Milliarden entstand, unterstütze ihr Fund frühere Anzeichen, dass das Leben in einer solchen Umgebung begonnen habe.