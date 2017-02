Soraya Kohlmann neue "Miss Germany" "Mit Offenheit und Herzlichkeit"

Auf den zweiten Rang kam die gleichaltrige Aleksandra Rogovic aus dem niedersächsischen Isernhagen vor der 21-jährigen Studentin Sarah Strauß aus Bremen. In der "Miss Germany"-Jury saßen unter anderem der CDU-Politiker Wolfgang Bosbach, der "Verbotene Liebe"- Schauspieler Jo Weil, TV-Anwalt Ingo Lenßen und Schönheitschirurg Werner Mang an.

In der Vergangenheit wurde der Titel "Miss Germany" von mehreren Organisationen für sich beansprucht, was zur Folge hatte, dass es in manchen Jahren mehrere Titelträgerinnen gab. Seit dem Jahr 2000 ist die "Miss Germany Corporation" (MGC) aus Oldenburg alleiniger Veranstalter der Miss-Wahl. Die Firma ließ "Miss Germany" als Marke eintragen und sicherte sich so die Exklusiv-Rechte.