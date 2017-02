Social Bots und der Fall Heidelberg Sie pöbeln wie Menschen

Bei der Social Media Week in Hamburg diskutieren Experten über Stimmungsmache in Sozialen Medien. Die gab es auch nach dem Heidelberger Auto-Angriff. Eingesetzt wurden dazu offensichtlich nicht-menschliche Helfer, sogenannte Social Bots.

Social Bots sind keine Menschen, werden aber von Menschen benutzt, um Stimmung zu machen.

Soziale Netzwerke können Menschen zusammenbringen, sie können aber auch spalten - vor allem dann, wenn sie instrumentalisiert werden. Im US-Wahlkampf ist das passiert, es geschieht aber auch bei uns mittels so genannter Social Bots. Solch Bots sind im Grunde Accounts in den sozialen Netzwerken, die von Computerprogrammen gesteuert werden. Beispielsweise bei Twitter oder Facebook werden Accounts eingerichtet und programmiert. Mehrere tausend Accounts können von ein und demselben Bot-Architekten gesteuert werden. Sie agieren wie echte User, posten Kommentare, können Diskussionen enorm prägen und so Stimmung machen. Tabea Wilke ist die Gründerin der Initiative botswatch.de, sie untersucht die Aktivitäten solcher Social Bots.

Frau Wilke, wie kann ich feststellen, ob da gerade ein Computer twittert oder ein Mensch?

Als allererstes unterhalten Sie sich ruhig mal mit ihm. Dadurch erfahren Sie schon ein bisschen. Solche Bots können Ihnen persönlich nichts tun. Das sind einfach Computerprogramme. Das, was sie so besonders macht, ist, dass solche Social Bots immer intelligenter werden. Da ist künstliche Intelligenz dabei - das heißt, diese Computerprogramme sind lernfähig. Sie lernen beispielsweise, wie Menschen sich auf Twitter unterhalten, und sie können über verschiedene Themen diskutieren. Sie haben Schlafenszeiten und können für eine bestimmte Zeit inaktiv sein, bevor sie für eine Kampagne aufwachen. Diese Social Bots verändern sich im Grunde täglich. Das macht es so schwierig, sie zu erkennen.

Klingt ein bisschen gruselig. Welche Schäden können die Social Bots anrichten, zum Beispiel bei politischen Diskussionen oder im Wahlkampf?

Wir haben im US-Wahlkampf gesehen, dass etwa 18 Prozent der Tweets, die in der letzten Wahlkampfwoche gesendet wurden, von Social Bots kamen und, dass diese Social Bots die politischen Lager noch mehr polarisiert haben. Wir haben Kampagnen gesehen für Trump und für Hillary mit sehr vielen Social Bots, also so genannte hyperaktive Accounts, die viel mehr twittern als ein Mensch das am Tag jemals schaffen könnte.

Wir von Botswatch haben ein Tool entwickelt, mit dem wir automatisiert und in Echtzeit Social Bots entlarven können. Wir können sehen, wer sie sind, was sie tun und wie sie miteinander vernetzt sind. Wir haben in Deutschland verschiedene Analysen gemacht, beispielsweise zur Rede der Bundeskanzlerin. Da haben wir gesehen, dass in einer Diskussion der Anteil von Social Bots an den beteiligten Accounts bei 9,96 Prozent lag. Diese 9,96 Prozent der Accounts haben auch etwa 10 Prozent der Tweets abgesetzt. Gleichzeitig haben wir uns politische Talk-Shows angeschaut, und da liegen die Spannen etwas höher: bei etwa 10 Prozent an Social-Bot-Accounts und 10 bis 25 Prozent der Tweets, die sie ausgemacht haben.

Wir haben das auch untersucht, als der Vorfall in Heidelberg war. Auch da haben wir gesehen, dass etwa 10 Prozent der Accounts von Social Bots waren, die dazu getwittert haben und die haben 16 Prozent der Tweets ausgemacht.

Aber wie funktioniert das? Gibt es einen Bot-Architekten, der dahinter sitzt und entscheidet: Es gab ein Ereignis, zum Beispiel diese Amokfahrt in Heidelberg, und da setze ich mal 500 meiner Twitter-Accounts drauf an?

Das ist die alte Schule, dass der Bot-Architekt die Accounts selbst noch mal ansteuert. Mittlerweile können die Accounts das auch selbst erkennen, wenn ein Thema da ist, auf das sie einmal angesetzt wurden, erkennen sie, wenn dieses Thema wieder aufkommt und dann legen sie von ganz alleine los.

Was kann denn so ein einzelner User tun? Kann er Social Bots beispielsweise bei Twitter auch technisch herausfiltern?

Social Bots zu erkennen, ist sehr komplex, weil sie versuchen, Menschen zu imitieren und sich eben täglich ändern. Für den normalen Menschen, der auf Twitter oder Facebook unterwegs ist - und wir gucken uns vor allen Dingen Twitter im Moment an-, bedeutet das im Alltag und besonders in akuten Nachrichtenlagen, wie etwa diese Sache in Heidelberg oder bei einem Anschlag, ein Terroranschlag oder bei Wahlen, einfach zweimal hinzuschauen. Wen retweeten wir, kennen wir den Account, kennen wir die Follower des Accounts und vor allen Dingen: spricht der Account meine Sprache? Das sind erste Hinweise. Aber das Erkennen ist sehr komplex, eben weil sie sich immer wieder ändern.