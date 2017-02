Zwischenfall bei Ski-WM in St. Moritz Flugstaffel reißt Seilbahnkamera ab

Bei der alpinen Ski-WM in St. Moritz hat es einen Zwischenfall mit einer Showstaffel der Schweizer Luftwaffe gegeben. Ein Flugzeug flog über dem Zieleinlauf in ein Kabel, an dem eine Kamera hing.

Die Schweizer Flugstaffel der Luftwaffe übte am Freitag für ihren Showauftritt am Samstag, als ein Flugzeug ein Kamerakabel durchtrennte.

Der Vorfall weckte Erinnerungen an weitere ähnliche Zwischenfälle bei verschiedenen Sportveranstaltungen. Am 22. Dezember 2015 krachte beim Weltcup-Slalom in Madonna di Campiglio eine abgestürzte Kameradrohne kurz hinter Marcel Hirscher auf die Piste. Im vergangenen August fiel am Rande der Olympischen Spiele in Rio de Janeiro eine Seilbahnkamera aus rund 20 Metern Höhe zu Boden und verletzte mehrere Menschen. Bei Reparaturarbeiten waren beide Trägerseile gerissen