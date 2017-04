Scherze am 1. April Ein Kinderzimmer für die Bischofswohnung

Auch in Zeiten von "Fake News" haben eine Reihe Aprilscherze die Runde gemacht. Der 1. April bot Gutgläubigen auch dieses Jahr ein Sammelsurium an Geschichten, die zu schön waren, um wahr zu sein.

Das Bistum Mainz etwa - derzeit nach dem altersbedingten Rücktritt von Bischof und Kardinal Karl Lehmann ohne amtierenden Oberhirten - verbreitete am Samstag auf Facebook ein Video von der Sanierung des Bischofshauses: "Das Mainzer Bischofshaus wird familienfreundlich umgebaut, mit Kinderzimmern für den Fall der Fälle...", teilt darin ein Bauarbeiter mit.



Ebay vermietet Verkaufsräume auf Flughafen BER

Wann der skandalgeplagte Berliner Flughafen BER eröffnet, steht in den Sternen - Zeit für ein "Zwischennutzungskonzept" von Ebay. Über die Plattform könnten Verkäufer ab dem 1. April Räumlichkeiten dort anmieten, teilte das Unternehmen mit. Die Verkaufsflächen der Economy-Klasse befänden sich auf dem Rollfeld - für diese würden Sonnencreme und Regenschirme bereitgestellt sowie Teppich ausgelegt. First-Class-Verkäufer könnten ihre Produkte im Terminal und auf dem Gepäckband präsentieren. Für alle Verkäufer gebe es gratis Feuerlöscher und Helme, versprach Ebay in Anspielung auf die Probleme beim Brandschutz.

Katzenbabies zum Kuscheln im Fernbus

Drahtlos-Internet und Steckdosen an Bord von Fernbussen sind ein alter Hut. Der Anbieter DeinBus.de warb zum 1. April mit süßen Katzenbabys, die während der Fahrt "für Wohlfühlatmosphäre an Bord" sorgen sollten.



Fernstrecken mit Kuschelfaktor - das wär mal was...

Die Tiere seien "speziell ausgewählt und geschult" und stünden "zum Schmusen, Streicheln und Kuscheln" kostenfrei zur Verfügung. Die Reisezeit vergehe mit ihnen wie im Fluge. DeinBus.de versichert aber auch, sich an "Schnurr- und Ruhezeiten" zu halten. Zum Wohle der Stubentiger seien die Busse mit Katzentoiletten und Kratzbäumen ausgestattet worden.

Zwischenstopp per Fallschirmsprung

Unterwegs aussteigen soll auch auf Kurzstreckenflügen kein Problem mehr sein. Die Pilotenvereinigung Cockpit warb zum 1. April für ein angeblich von Gewerkschaft, Bundesregierung und Fluggesellschaften erdachtes Modellprojekt, bei dem auf Deutschlandflügen auch "Zwischenhaltestellen" möglich seien – auf der Verbindung zwischen Berlin nach Frankfurt am Main beispielsweise seien dies Bernburg, Eschwege oder Fulda.



Zwischenstopp Eschwege? Los geht's...

Voraussetzung sei, dass der Passagier eine "gültige Bescheinigung als privater Fallschirmspringer" vorlege oder eine Tageslizenz erwerbe. Der Ausstieg erfolge vorerst "über ein Fenster im Cockpit".

Kinderspielzeug kennzeichnen

Das Deutsche Kinderhilfswerk versprach in seinem Aprilscherz Hilfe für besorgte Eltern beim Spielzeugkauf. Mit einer App könnten sie über den Strichcode "problemlos erkennen, ob ein Produkt aus pädagogischer und entwicklungspsychologischer Sicht besser für Mädchen oder Jungen geeignet ist". Darüber hinaus solle eine Signalmelodie weiterhelfen: Bei Jungen-Produkten ertöne das Lied "Männer" von Herbert Grönemeyer, bei Mädchen-Kram "Girls just want to have fun" von Cyndi Lauper. Bei Unisex-Produkten werde "Heute so, morgen so" von Roberto Blanco abgespielt.

"Spaghetti-Harvest in Ticino"

Und in seinem Jubiläumsjahr wurde auch einer der unsterblichen Klassiker unter den Aprilscherzen wieder in den Sozialen Medien verbreitet: Die Spaghetti-Ernte in Italien, produziert von der BBC im Jahr 1957:





Der Aprilscherz hat's schwer in Zeiten von "Fake News"

Nach Meinung des Bayreuther Soziologen Georg Kamphausen ist der Aprilscherz in Zeiten von "Fake News" in die Krise geraten: "Wir leben in Zeiten, in der die Glaubwürdigkeit vollständig auf den Hund gekommen ist. Also haben wir es extrem schwer, zwischen Fakten und Fiktionen zu unterscheiden", sagte er am Samstag im Deutschlandradio.