Rückgang der deutsch-türkischen Geschäfte "Die Lage ist viel zu unsicher"

Die Situation in der Türkei belastet zunehmend auch die deutsche Wirtschaft. Die Lage vor Ort habe sich so verändert, dass viele Unternehmen ihre Investitionen auf Eis legten, sagte Volker Treier von der DIHK im SWR.

Volker Treier

Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in der Türkei seien schwieriger geworden, sagte der Außenwirtschafschef der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK), Volker Treier, im SWR. Nach dem Putschversuch sei eine Unsicherheit eingezogen: "Das Regime Erdogan hat ja große Säuberungsaktionen in der Verwaltung, aber auch in der privaten Wirtschaft vorgenommen."

Diese Säuberungsaktionen hätten zum einen ganz praktische Auswirkungen, sagte Treier: "Die Verwaltung funktioniert nicht mehr so gut. Wenn Sie - bei allem, was wir wissen - dort von mehr als 60.000 Menschen gehört haben, die aus der Verwaltung abgezogen worden sind, dann kann man sich vorstellen, dass da vieles nicht mehr so funktioniert."

Säuberungsversuche haben Misstrauen gebracht

Zum anderen sei es schwieriger geworden, den jeweiligen Geschäftspartnern in der Türkei zu vertrauen: "Diese Säuberungsversuche haben einfach eine ganz starke Spur von

Misstrauen ins Geschäftsleben gezogen." Dies habe schon zur Folge gehabt, dass Geschäfte gescheitert seien, sagte Treier. "Wir wissen von unseren Umfragen, dass die deutschen Unternehmen, die hier vor Ort die Türkei auch als Investitionsstandort ins Visier genommen hätten, jetzt zurückschrecken und ihre Pläne erst mal auf Eis legen, weil sie sagen: Die Lage ist uns insgesamt viel zu unsicher."

Investoren haben Kapital abgezogen