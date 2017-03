Zuständigkeit in RP ungeklärt Ist Pollenmessung Landesaufgabe?

Die Nase ist zu und die Augen sind trocken. In Rheinland-Pfalz haben Allergiker große Probleme, durch den Tag zu kommen. Pollen machen im Frühjahr vielen Allergikern zu schaffen. Eine zuverlässige Pollenflugmessung, geschweige denn eine Messstation, gibt es in Rheinland-Pfalz nicht. Zuständig fühlt sich bislang niemand.

Sabine Bätzing-Lichtenthäler: "Eine Messstation reicht nicht."

Der führende Allergologe Joachim Saloga von der Universitätsmedizin Mainz sieht beim Thema Pollenmessung die Politik in der Pflicht. Bislang wäre hier niemand tätig geworden. Wie kommt es aber, dass sich in der rheinland-pfälzischen Landesregierung noch keiner damit beschäftigt hat? Laut Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD) sei das Gesundheitsministerium in Rheinland-Pfalz mit dem Thema Pollenflugmessung noch nicht konfrontiert worden. "Es ist natürlich ein wichtiges Thema, wenn man sich die Anzahl der Menschen ansieht, die allergische Reaktionen haben", so Bätzing-Lichtenthäler im Interview mit Zur Sache Rheinland-Pfalz.

Die Stiftung Deutscher Polleninformationsdienst misst an über 40 Orten der Bundesrepublik Deutschland den aktuellen Pollenflug.

Seit über 30 Jahren kümmert sich der Polleninformationsdienst um die Entwicklung und Messung in Deutschland. Leider fehlen der Stiftung die finanziellen Mittel, um bundesweit, also auch in Rheinland-Pfalz, Messstationen aufzustellen. Das hat zur Folge, dass die Daten von Messstationen in anderen Bundesländern auf Rheinland-Pfalz hochgerechnet werden. Somit werden den Betroffenen nicht die optimalen Werte geliefert. Zudem ist das Messen sehr zeitaufwendig. Die Informationen gelangen mit Zeitverzug an Dritte.

Vorbild Schadstoffmessung?

Ganz anders sieht es bei der Schadstoffmessung aus. Das Landesamt für Umwelt Rheinland-Pfalz betreibt im Auftrag des Ministerium für Umwelt das Zentrale Immissionsmessnetz für Rheinland-Pfalz. 27 Luftmessstationen aufs Land verteilt, die von einer Messnetzzentrale in Mainz aus telemetrisch betreut werden.

Doch wieso wird in die Schadstoffmessung investiert und die Pollenmessung bisher vernachlässigt? Für Bätzing-Lichtenthäler ist klar: Die Pollenflugmessung könne man nicht mit der Schadstoffmessung vergleichen. Die Schadstoffmessung hat gesetzliche Grundlagen und ist gesetzlich verankert. Von Pollenmessstationen würde nur das einzelne Individuum profitieren. Es gäbe keine Schutzmaßnahme für die gesamte Bevölkerung. Aber: "Wir sehen an den Betroffenen, wie wichtig es ist, diese Werte zu haben", so die Ministerin.

Bayern macht es vor

Exakte Daten könnten Allergikern helfen.

Umwelt- und Gesundheitsministerium in Bayern wollen mit einem Zwei-Millionen-Euro-Projekt Allergikern helfen. Sie investieren in ein anderes Pollenmessgerät, ein ganzes Polleninformationsnetzwerk. Dieses soll in Echtzeit Informationen liefern. Ob und inwiefern so ein Projekt für Rheinland-Pfalz auch angewendet werden kann, möchte sich Sabine Bätzing-Lichtenthäler genauer anschauen. "Wir werden uns in der Landesregierung damit auseinander setzen, auch mit den Kollegen aus dem Umwelt- und Verkehrsministerium, da die Pollenflugmessung in der Tat ein übergreifendes Thema ist", erläutert Bätzing-Lichtenthäler.