"Zur Sache"-PoliTrend SPD klettert auf 40 Prozent - Schulz-Effekt?

Wenn bereits am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre, bliebe die CDU mit 40 Prozent die stärkste Kraft. Sie läge damit rund drei Prozentpunkte unter ihrem Wahlergebnis von 2013 im Land. Die SPD könnte dagegen mit einem Plus von knapp zehn Punkten gegenüber 2013 rechnen und mit 37 Prozent fast zur CDU aufschließen. Die FDP käme auf sechs Prozent. Auch die AfD, die 2013 in Rheinland-Pfalz und bundesweit an der Mandatsschwelle gescheitert war, könnte mit sechs Prozent rechnen. Grüne und Linke würden mit derzeit vier Prozent unterhalb der Fünf-Prozent-Hürde bleiben.