Zum 50. Todestag: Auf den Spuren von Konrad Adenauer Die mysteriöse Kanzler-Villa in der Eifel

Und daran störte sich Adenauer: Als damals die Lokalzeitung über das Projekt berichtete und Korruption ins Spiel brachte, verzichtete Adenauer auf das großzügige AEG-Angebot und blieb in Rhöndorf am Rhein wohnen. Im Winter 1955/56 wurde der Bau gestoppt. Seither verfällt die Bauruine im Duppacher Kammerwald. Ab und zu verirrren sich Wanderer in die abgelegene Gegend. Wenn man etwa von der Duppacher Mineralquelle etwa eine halbe Stunde in Richtung Wald läuft, stößt man auf die Reste des Hauses, das eigentlich mal Kanzler-Villa werden sollte.