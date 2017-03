Zulassungsmessungen bei Holzöfen realitätsfremd Nach dem "Dieselgate" das "Woodgate"?

Holzkamine sind ein Verkaufsschlager und bei den Deutschen sehr beliebt. Doch sie sind auch regelrechte Feinstaub-Schleudern, wie Recherchen des ARD-Politikmagazins REPORT MAINZ zeigen.

Im Alltag viel höherer Feinstaub-Ausstoß: Holzkamine

Laut REPORT MAINZ stoßen Holzkamine im Alltagsbetrieb deutlich höhere Schadstoffmengen aus, als die derzeit von der Industrie verwendeten Standardtests anzeigen. Ähnlich wie bei Dieselfahrzeugen weichen die Messergebnisse auf den Prüfständen vor allem bei Feinstaub deutlich von Messungen im Alltagsbetrieb ab. Dazu erklärt Axel Friedrich, Feinstaubexperte und ehemaliger Abteilungsleiter im Umweltbundesamt gegenüber REPORT MAINZ: "Im Normalbetrieb stellen wir fest, dass die Öfen zehn- bis fünfzigmal mehr Emissionen haben als bei der Zulassungsmessung."

In einer umfassenden, von der EU-Kommission geförderten Studie mit dem Titel "beReal" wurden Messwerte auf den Prüfständen mit dem Normalbetrieb verglichen. Die Wissenschaftler kommen ebenfalls zu dem Ergebnis, dass die Öfen sehr viel mehr Feinstaub in die Luft abgeben als bei der Zulassungsprüfung. Die Forscher fassen das Ergebnis so zusammen: "Bei der Messung von Holzöfen sind die Emissionen nach der 'beReal'-Testmethode sehr viel höher als die offiziellen Zulassungstestergebnisse."

Neue Öfen sind beim Feinstaub-Ausstoß nicht besser

Eine Untersuchung im Auftrag des Schweizer Ofenbauverbandes "feusuisse" hat in Anlehnung an deutsche Normen die Zulassungsprüfung mit Messungen im Alltagsgebrauch verglichen und stellt fest: Beim direkten Vergleich alter und neuer Öfen schneiden in der Studie die neuen Modelle nicht besser ab als die Alten. In einer Zusammenfassung der Ergebnisse heißt es: "Insbesondere bei den Staubwerten ist das Gegenteil der Fall". In der Studie heißt es, die Hersteller hätten "die Geräte auf einen realitätsfremden Betrieb" hin optimieren müssen. Auf der "Rennstrecke", also im normalen Betrieb, könnten diese Öfen ihre Qualität gar nicht entfalten.

"Man kann von Woodgate reden"

Axel Friedrich sieht hier eine klare Parallele zum Dieselgate-Skandal und sagt im Interview mit REPORT MAINZ: "Wir reden ja bei den Diesel-Fahrzeugen von Dieselgate und bei den Diskrepanzen, die wir hier haben, kann man ganz klar auch von Woodgate reden. Denn wir haben Prüfungen, die nicht dem entsprechen, was im realen Leben auftritt." Der Industrieverband Haus-, Heiz- und Küchentechnik (HKI) erklärt in einer Stellungnahme gegenüber REPORT MAINZ: Ziel der Typprüfungen sei ein Ranking der Feuerstätten untereinander. In der Praxis komme es zu Abweichungen.

Die Deutsche Umwelthilfe fordert die Bundesregierung zum Handeln auf. Dorothee Saar, Leiterin Verkehr und Luftreinhaltung sagt dazu gegenüber REPORT MAINZ: "Wir haben Öfen, die auf dem Papier vergleichsweise sauber sind, die aber in der Realität ein vielfaches mehr an Schadstoffen emittieren. Das Prüfverfahren ist ganz offenkundig unzureichend. Das Bundesumweltministerium muss ein neues Verfahren anstoßen."