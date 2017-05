Zu hohes Risiko Kaiserslautern zieht EM-Bewerbung zurück

Die Stadträte stimmten am Montag dafür, die beim Deutschen Fußball-Bud (DFB) unter Vorbehalt abgegebene Bewerbung wieder zurückzunehmen. Es gäbe große Unabwägbarkeiten, zudem würden sich viele Kosten erst nach Ablauf des Turniers in ihrer vollen Tragweite zeigen, hieß er zur Begründung. Durch Auflagen der Europäischen Fußball-Union (UEFA) wie die Gewährleistung der Sicherheit, externe Personalkosten und Public Viewing entstünden der finanziell gebeutelten Stadt ein geschätzter Zuschussbedarf in Höhe von sechs bis acht Millionen Euro.