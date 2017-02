Wohl keine Schließung von Standorten Offenbar gute Nachrichten für Opelaner

Am Stammsitz in Rüsselsheim waren nach Firmenangaben Ende 2016 insgesamt etwa 15.000 Menschen beschäftigt, dort wird unter anderem der Insignia gefertigt. Außerdem befindet sich in Rüsselsheim das Entwicklungszentrum, in dem rund 7.700 Menschen arbeiten. In Kaiserslautern werden Motoren und Fahrwerkskomponenten hergestellt. Hier arbeiten mehr als 2.100 Beschäftigte. In Eisenach bauen rund 1.850 Mitarbeiter den Corsa und den Adam. Das Werk in Bochum wurde 2014 geschlossen.