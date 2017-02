Winterurlauber sind zurück Störche so früh wieder da wie noch nie

Zur Fastnacht wird traditionell der Winter verabschiedet - relativ früh sind in diesem Jahr auch die Störche aus den Winterquartieren zurückgekehrt. Die Bestände in Rheinland-Pfalz haben sich in den letzten Jahren gut erholt.

Storchenzug

Sowohl die scheuen Schwarzstörche (Ciconia nigra) als auch die gern in Menschennähe brütenden Weißstörche (Ciconia ciconia) sind aus den Winterferien in warmen Gefilden zurückgekehrt.

Beide Arten waren im letzten Jahrhundert akut bedroht, der Weißstorch war in Rheinland-Pfalz Mitte der 1970er Jahre so gut wie ausgestorben. Danach wurde die Art in Aufzuchtstationen wieder aufgepäppelt. Inzwischen gibt es in Rheinland-Pfalz wieder rund 200 Weißstorch-Paare.

Früheste Sichtung Anfang Februar

Eigentlich noch in Afrika - der Schwarzstorch (Archiv)

Anfang Februar wurde in Longuich an der Mosel der erste Winterurlauber - ein Schwarzstorch - beobachtet. Das sei die früheste Sichtung, die je in Rheinland-Pfalz gelang, so der Vogelkundler Michael Schmolz von der Gesellschaft für Naturschutz und Ornithologie Rheinland-Pfalz (GNOR). "Normalerweise sollten sie um diese Zeit noch in Afrika sein."

So wurde 2012 ein in Luxemburg geborener Schwarzstorch mit einem Sender versehen, der stündlich die Position des Vogels an einen Satelliten funkte. So konnte nachgewiesen werden, dass dieser Storch in drei aufeinander folgenden Wintern im westlichen Nigeria überwinterte und dort bis etwa Mitte Februar blieb. Üblicherweise könne dann ab Anfang oder Mitte März mit durchziehenden und heimkehrenden Schwarzstörchen gerechnet werden, erklärt Schmolz.

Klimawandel Grund für frühe Rückkehr

Die Ursache für die frühere Rückkehr sieht Schmolz im Klimawandel. Schwarzstörche brüten vor allem im nördlichen Rheinland-Pfalz, etwa in der Eifel und im Ahrgebirge. Ihr Bestand in Rheinland-Pfalz wurde zuletzt auf 55 bis 70 Paare geschätzt, nachdem es in den 1980er Jahren nur noch 10 bis 20 waren. Inzwischen gibt es auch am Donnersberg oder im Nordpfälzer Bergland wieder Schwarzstörche, die sehr sensibel gegenüber Störungen und - anders als der Weißstorch - eher Kulturflüchter sind.

Frühlingsgefühle bei den Störchen