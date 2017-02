Wie wird das Wetter an Fastnacht? Stürmischer Donnerstag, nasser Rosenmontag

Wie wird das Wetter an Fastnacht?

Den Schirm sollten die Narren in diesem Jahr dabei haben

"Thomas" habe es durchaus in sich, sagt Stefan Laps von der MeteoGroup. Die wilden Weiber könnten sich auf einiges gefasst machen, vor allem im Norden des Landes und vor allem am Nachmittag: Wolken, Regen und stürmischer Wind, im Bergland auch orkanartige Böen und Schnee. Aber, so Meteorologe Laps, "Thomas" sei ein Schnellläufer. Das heißt: sehr stürmisch, aber auch sehr schnell wieder weg.