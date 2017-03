Wetter in Rheinland-Pfalz So warm war der März noch nie

Die letzten Märztage schicken ein Hauch von Sommer nach Rheinland-Pfalz. Am Freitag kann es bis zu 25 Grad warm werden. Der diesjährige März hat schon einen Rekord gebrochen.

Perfektes Wetter für eine Radtour

So warm wie in diesem Jahr ist es im März in Rheinland-Pfalz noch nie gewesen. Wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach am Donnerstag mitteilte, lag die Durchschnittstemperatur von jeweils rund acht Grad deutlich über dem langjährigen Mittelwert.

Der wärmste Tag war in Rheinland-Pfalz der 28. März. In Andernach zeigte das Thermometer 23 Grad an. Sonnenschein pur gab es an 160 Stunden, auch das war deutlich mehr als in einem gewöhnlichen März (110 Stunden). Dabei war es mit einer Niederschlagsmenge von fast 55 Litern pro Quadratmeter ungewöhnlich trocken. Insgesamt lag die Durchschnittstemperatur bei 8 Grad, normal sind 4,2 Grad.

Freitag wird ein Sommertag

Am Donnerstag wurde es bei anfänglicher Bewölkung bis zu 22 Grad warm in Rheinhessen und an der Saar. Am Freitag steht pünktlich zum Märzende der vorerst wohl wärmste Tag an. Bei klarem Himmel und reichlich Sonnenschein soll das Thermometer auf bis zu 25 Grad klettern. Ab dieser Temperatur sprechen Meteorologen von einem Sommertag. Am Abend kann es möglicherweise zu Gewittern kommen.

Doch während tagsüber Straßencafés und Eisdielen locken, können Biergartenabende noch etwas ungemütlich ausfallen: Die Temperaturen sacken nach Sonnenuntergang auf sechs bis zehn Grad. Da sollte eine wärmende Jacke nicht fehlen.

Am Wochenende Schauer und etwas kühler