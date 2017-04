"Vor Fassenacht und Fußball nicht bange" Kohlgraf wird neuer Bischof von Mainz

Nach seiner Ernennung zum neuen Bischof von Mainz erhält Peter Kohlgraf Glückwünsche von Politikern und Kirchenvertretern. Am Mittag war die Entscheidung in Rom und Mainz zeitgleich bekanntgegeben worden.

"Ein Bischof bleibt ein normaler Mensch, ein normaler Mensch, der Hilfe und Weggefährte braucht", sagte Kohlgraf kurz nach der Bekanntgabe seiner Ernennung im Mainzer Dom. Ihm sei Mainz wegen der rheinischen Lebensart sympathisch: "Vor Fassenacht und Fußball ist mir grundsätzlich nicht bange!" Zugleich betonte der Theologe, dass er sich Papst Franziskus und dessen Bemühen um eine dienende Kirche sehr verbunden fühle. Der Papst erinnere immer wieder daran, dass sich Christen nicht in Nischen zurückziehen dürfen.

"Er ist nicht nur geeignet, sondern wird uns viel Freude machen", sagte der emeritierte Mainzer Bischof Karl Kardinal Lehmann. Er sei "sehr glücklich", dass Kohlgraf sein Nachfolger sei. In seinen Schriften und wissenschaftlichen Arbeiten suche dieser immer "den Brückenschlag in die Gegenwart des Glaubens".

Mit 50 Jahren wird Kohlgraf der jüngste Bischof einer deutschen Diözese. Er wurde 1967 als Sohn eines Maurers und einer Krankenschwester in Köln geboren und dort auch 1993 zum Priester geweiht. Danach arbeitete er unter anderem als Schulseelsorger und Religionslehrer. Nach Mainz kam er zum Wintersemester 2012. Er ist Professor für Pastoraltheologie an der Katholischen Hochschule und Dekan des Fachbereichs Praktische Theologie. Außerdem arbeitet er als Vikar in der Pfarrgruppe Wörrstadt im Kreis Alzey-Worms.