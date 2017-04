Vergewaltigung einer jungen Camperin bei Bonn Mutmaßlichem Täter wurde Asyl verwehrt

Der Mann, der wegen der Vergewaltigung einer 23-Jährigen nahe Bonn festgenommen wurde, sollte abgeschoben werden. Wie die Ermittler mitteilten, sei ihm wenige Tage vor der Tat Asyl verweigert worden.

Der Täter, der ein Camper-Pärchen hier am Bonner Rheinufer überfiel, sollte abgeschoben werden.

"Der Fall ist so, dass er tatsächlich am 23. März einen Ablehnungsbescheid bekommen hat", sagte eine Sprecherin der zuständigen Bezirksregierung Köln am Montag. Der Mann aus Ghana habe direkt am nächsten Tag gegen die Entscheidung geklagt. Das Verfahren sei daher noch anhängig gewesen.

Dem 31-Jährigen wird vorgeworfen, am 2. April ein Paar aus Stuttgart beim Zelten in der Bonner Siegaue überfallen zu haben. Er soll den Mann und die Frau mit einer Astsäge bedroht und die Frau vor dem Zelt vergewaltigt haben. Die Polizei leitete danach eine großangelegte Fahndung ein. Am Samstag wurde der Verdächtige schließlich festgenommen.

DNA-Abgleich erhärtet Verdacht

Polizei und Staatsanwaltschaft sind sich sicher, den Richtigen gefasst zu haben. Der Verdacht hatte sich den Angaben zufolge nach einem Abgleich von DNA-Material noch einmal erhärtet. Der Mann streitet die Tat allerdings ab.

Nach Angaben der Bezirksregierung war der Mann im Januar nach Italien eingereist. Anfang Februar sei dort sein Asylantrag abgelehnt worden. Er sei wohl direkt danach nach Deutschland weitergereist und am 9. Februar in Kassel aufgegriffen worden. Über Dortmund sei er schließlich in eine Asyl-Einrichtung in Sankt Augustin verlegt worden. Dort habe er dann den deutschen Ablehnungsbescheid erhalten.

Mutmaßlicher Vergewaltiger nicht polizeibekannt