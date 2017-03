Verbandstreffen in Leverkusen Muslime dürfen in Schützenbruderschaften

Auslöser für den Richtungswechsel ist der Fall eines muslimischen Schützenkönigs im westfälischen Werl. Nach den derzeitigen Statuten hätte der gar nicht erst Schützenbruder werden dürfen. Nun dürfen auch Muslime oder konfessionslose Menschen in die Bruderschaften eintreten. Besonders betroffen ist der Schützenverein in Bad Hönningen. Denn hier sind zwei Muslime Mitglied. Der Vorsitzende der Bad Hönninger Bruderschaft, Uwe Walkenbach, hatte vor dem Treffen angekündigt, für die Satzungsänderung zu stimmen.

In Leverkusen beschloss die Vertreterversammlung des Bunds der Historischen Deutschen Schützenbruderschaften (BHDS) am Sonntag noch eine weitere Änderung der Satzung: Danach dürfen homosexuelle Schützenkönige mit ihren Lebenspartnern als Königspaar auftreten. In den vergangenen Jahren hatte es mehrfach Diskussionen um muslimische und homosexuelle Schützenkönige gegeben. Noch 2012 hatte die Vertreterversammlung ein Verbot schwuler Königspaare ausgesprochen.

Die Schützenbrüder wollten künftig moderner auftreten und ihr verstaubtes Image ablegen, hieß es. In der Frage homosexueller Könige bezog Bundesschützenmeister Emil Vogt für das Präsidium klar Stellung: "Die sexuelle Orientierung eines Menschen gehört zu seiner Persönlichkeit und Identität und ist für die Aufnahme in eine Bruderschaft unerheblich."

Die Schützenbruderschaften in Deutschland entstanden im späten Mittelalter aus Gruppen von Bürgern, die besonders kirchliche Veranstaltungen schützten. Viele Vereine gibt es in Nordrhein-Westfalen und Bayern.

Ursprünglich stand auch in der Satzung, dass nur Christen Mitglied werden dürfen. Seitdem gab es großen Streit in dem Verband über die Frage, ob es in Ordnung ist, dass Muslime nicht vollwertige Mitglieder sein sollen. Auch in Rheinland-Pfalz wird darüber gestritten. Hier gehören immerhin rund 140 Schützenvereine mit etwa 10.000 Mitgliedern zum Bund.