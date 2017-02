Unwetter verdirbt Narren das Feiern Umgestürzter Baum bremst Züge bei Mainz

Kurze Unwetter haben am Montagabend den Fastnachtern die Feierlaune zerstört und den Heimweg etwas länger werden lassen: Im hessischen Bischofsheim fiel ein Baum auf die S-Bahn-Strecke zwischen Mainz und Frankfurt.

Wegen eines umgestürzten Baumes kam es im Bahnverkehr zwischen Mainz und Frankfurt zu Verspätungen.

Gegen 21:00 Uhr fiel der Baum in die Oberleitung. Die S-Bahn-Strecke musste für rund zwei Stunden gesperrt werden. Für die S8 wurde in der Zeit ein Bus-Ersatzverkehr mit acht Wagen zwischen Bischofsheim und Raunheim eingerichtet. Bereits am Nachmittag hatte im gleichen Streckenabschnitt eine Weichenstörung für massive Probleme und Verspätungen gesorgt.

Niemand wurde verletzt

Insgesamt verursachte die Gewitterfront über Rheinland-Pfalz aber relativ wenige Schäden. Vor dem Mainzer Dom fiel ein Fahnenmast des Mainzer Carneval Vereins um. Im Westen und Süden des Landes meldete die Polizei umgewehte Schilder und Bauzäune sowie umgestürzte Bäume, die mehrere Autos beschädigten. Verletzt wurde laut Polizei niemand.

"Rosenmondnacht" vorzeitig zu Ende

In der Mainzer Innenstadt bereiteten starke Windböen der so genannten Rosenmondnacht vorzeitig ein Ende. Nach Polizeiangaben musste das Bühnenprogramm im Anschluss an den Rosenmontagszug wegen des aufziehenden Unwetters gegen 21:00 Uhr beendet werden. Daraufhin machten sich viele Narren auf den Heimweg.

Sturm spielt Polizei in die Hände

Laut Polizei dürfte auch das dazu beigetragen haben, dass die Mainzer Einsatzkräfte eine zufriedenstellende Bilanz des Rosenmontags zogen: viel ruhiger und friedlicher als in den vergangenen Jahren; trotz insgesamt 109 registrierter Straftaten.

Auch im Norden des Landes feierten die Karnevalisten fröhlich und weitgehend friedlich den Rosenmontag. Der Einsatzleiter der Koblenzer Polizei bezeichnete die Besucher des Umzuges als ausgesprochen diszipliniert.