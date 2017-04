Ungewöhnlicher Passagier aus Saulheim Schwarzfahrer mit Schnauze

Im rheinhessischen Saulheim ist ein ungewöhnlicher Schwarzfahrer in einem Zug aufgetaucht. Ein ausgewachsener Labrador war ohne Begleitung in die Bahn gesprungen und hatte sich zu den Passagieren gesellt.

Wie die Polizei am Freitag berichtete, brachte ein Reisender den Vierbeiner am Vortag zur Bundespolizei am Mainzer Hauptbahnhof, wo der tierische Schwarzfahrer in Obhut genommen wurde.



Mithilfe der Hundemarke konnten die Beamten herausfinden, wohin der clevere Hund gehört und dass sein Name "Meso" lautet. Die überraschte Halterin wurde benachrichtigt und hat den Labrador von der Wache abgeholt. Ob "Meso" die Heimreise wieder mit dem Zug antrat, konnte die Polizei nicht sagen.