Übernahmepläne beschäftigen Rheinland-Pfalz Landtag debattiert über Opel

Opel ist heute Thema im Landtag: Auf Antrag der SPD beraten die Abgeordneten darüber, wie sich die geplante Übernahme durch den französischen Peugeot-Citroën-Konzern (PSA) auf den Arbeitsmarkt auswirken könnte.

Alexander Schweitzer und Malu Dreyer im Landtag (Archivbild)

SPD-Fraktionschef Alexander Schweitzer sagte, die Opel-Verkaufspläne kämen sehr überraschend. Klare Priorität müsse nun der Erhalt der Marke Opel, der Erhalt der Standorte und der Arbeitsplätze haben. "Es ist irritierend, dass die Betriebsräte an den Opel-Standorten in Rüsselsheim und Kaiserslautern in die schon seit Längerem laufenden Verhandlungen nicht eingebunden worden sind", so Schweitzer. Die Konzernleitung müsse nun rasch das intensive Gespräch mit den Arbeitnehmervertretern suchen.

Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) erklärte vor der Debatte, es gebe Grund zur Zuversicht. Eine Übernahme von Opel durch PSA könne auch Vorteile bieten: "So wäre Opel nicht länger wie jetzt unter dem Dach von General Motors und seiner Markenstrategie auf Europa begrenzt." Ergebnis der Übernahme könnte ein großer europäischer Autokonzern sein, was im deutschen wie im französischen Interesse sein könne. "Es gibt durchaus Signale, dass durch die Übernahme keine Standorte in Deutschland geschlossen werden sollen", sagte Dreyer.

Zur Landtagssitzung wird laut SPD auch eine Delegation des Betriebsrates von Opel Kaiserslautern in Mainz erwartet. Das Gremium hat die Beschäftigten am Donnerstagabend über den Stand der Übernahme-Verhandlungen informiert.

Stimmung in Kaiserslautern "relativ entspannt"

Der Betriebsrat des Opels-Werks in Kaiserslautern hat in der Nacht zum Freitag die Mitarbeiter über den Stand der Verkaufsverhandlungen informiert. Offiziell wollte sich dazu niemand äußern. Nach SWR-Informationen hat die Opel-Führung zumindest Teile der Belegschaft schriftlich aufgefordert, nicht mit Medienvertretern zu sprechen. Hinter vorgehaltener Hand beschreiben Mitarbeiter die Stimmung in dem Kaiserslauterer Werk jedoch als "relativ entspannt". Viele sehen den möglichen Verkauf an den französischen Autobauer PSA sogar positiv. Opel und PSA entwickeln und produzieren bereits seit fünf Jahren gemeinsam Autos. Die Zusammenarbeit soll Insidern zufolge reibungslos gelaufen sein.

Ex-Betriebsrat wünscht sich "mehr Elan"

Am Donnerstag hatte es Kritik am jetzigen Betriebsrat gegeben. Der ehemalige Opel-Betriebsratsvorsitzende in Rüsselsheim, Klaus Franz, hatte den Betriebsrat zum entschlosseneren Handeln aufgefordert. Es sei jetzt nötig, für Sympathie, für die Menschen und für die Marke zu werben. Das sei Aufgabe von Gewerkschaft und Arbeitnehmervertretung. "Da wünsche ich mir im Moment mehr Elan", sagte Franz. Die Arbeitnehmervertretung müsse jetzt sagen, wie sie sich eine Übernahme durch den französischen Automobilkonzern PSA vorstelle, ansonsten könne man von den Ereignissen überrollt werden.