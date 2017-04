Übernahme durch PSA Opel plant neue Unternehmensstruktur

Vor der Übernahme durch den französischen PSA-Konzern bündelt Opel sein Geschäft. Das teilte der Autobauer seiner Belegschaft mit. Diese soll auch künftig mitbestimmen dürfen.

Für Opelmitarbeiter soll sich zunächst nichts ändern

Der Betriebsrat von Opel informierte am Donnerstag die Mitarbeiter in den Werken Kaiserslautern, Rüsselsheim und Eisenach über den Stand der Verkaufsverhandlungen mit PSA Peugeot Citroën. Demnach setzte die Arbeitnehmervertretung zwei Grundforderungen durch:

Zum einen würden alle europäischen Opel-Standorte in einer Gesellschaft zusammengefasst. Dies solle bis Ende Juni umgesetzt werden und die Organisationsstruktur des Unternehmens vereinfachen. In einem ersten Schritt wird Opel von einer AG in eine GmbH umgewandelt. Zum anderen habe PSA zugesagt, dass bestehende Tarifverträge sowie Vereinbarungen zu Pensionsplänen eingehalten werden.

Belegschaft nimmt Informationen positiv auf

In den kommenden Wochen werde es weitere Verhandlungen geben. Bisher hake es an keiner Stelle, sagte der Kaiserslauterer Betriebsrat Thorsten Zangerle. Die Informationen seien von den Mitarbeitern positiv aufgenommen worden.

Opel bekräftigte zudem die getroffenen Produktionszusagen. Im Kaiserslauterer Zulieferwerk sollen auch künftig die Komponenten für die Fahrzeuge in Rüsselheim und Eisenach gebaut würden. Im Werk in Eisenach werde ab 2019 der Nachfolger des Kompakt-SUV Mokka X gebaut. In Rüsselsheim soll ein großer SUV vom Band rollen. Der Verkauf an PSA soll bis zum Jahresende abgeschlossen sein.

Kritik an Informationspolitik